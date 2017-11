Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros profissionais e voluntários criam federação para defender classe

Órgão quer fazer parte da gestão do fundo social do bombeiro e das estruturas da Escola Nacional de Bombeiros.

08:28

Os bombeiros profissionais e voluntários juntaram-se para criar uma federação nacional com o objetivo de defender a classe e ter representação em todos os órgãos de decisão política e legislativa em matéria de bombeiros.



A Federação Nacional de Bombeiros Portugueses (FNBP) é hoje apresentada em conferência de imprensa e junta a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (APBV).



Segundo as duas associações, os bombeiros profissionais e voluntários decidiram criar uma federação para lutar pelos direitos dos bombeiros em conjunto, bem como os representar e "ocupar o espaço que legitimamente" pertence a esta classe.



As duas associações sublinham que a FNBP é "criada para defender os bombeiros portugueses e ter assento e representação em todos os órgãos de decisão política e legislativa em matéria de bombeiros".



Num comunicado conjunto, consideram também que a federação pretende fazer parte da gestão do fundo social do bombeiro e das estruturas da Escola Nacional de Bombeiros (ENB).



"A formação dos bombeiros e o papel da ENB, a aposentação e a profissão de desgaste rápido, bem como os seguros de vida e de acidentes são outros pontos que a FNBP pretende dar o seu contributo no sentido de dar mais e melhores condições aos bombeiros", avança o comunicado dos bombeiros profissionais e voluntários.



A Federação Nacional de Bombeiros Portugueses tem ainda como finalidade "clarificar a representação dos bombeiros portugueses".