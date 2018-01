Braga e Viana do Castelo sob aviso amarelo devido à chuva

Pressões avisam para queda de chuva forte.

Por Lusa | 06:49

Os distritos de Braga e Viana do Castelo vão estar esta terça-feira sob aviso amarelo devido à persistência de chuva, que por vezes poderá ser forte, em especial nas terras altas, segundo o IPMA.



O aviso, o segundo de uma escala de quatro, esté ativo entre as 08h00 e as 14h00 desta terça-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O Instituto prevê para esta terça-feira chuva fraca a norte de Montejunto-Estrela, mais intensa no Minho e Douro Litoral, neblina e nevoeiro e pouca nebulosidade no Sul de Portugal continental.



Para os Açores aguardam-se períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos.



Na Madeira, a previsão é de céu geralmente pouco nublado, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas. Há ainda uma pequena subida da temperatura máxima.



As temperaturas máximas vão chegar aos 16º no Porto, aos 18º em Lisboa, aos 19º em Faro e em Ponta Delgada e aos 24º no Funchal.