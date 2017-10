Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabana de Ricardo Salgado cercada por pilares

Moradores arrancaram marcos da Herdade da Comporta.

Por Sofia Garcia | 08:50

A cabana de palha usada em muitos verões por Ricardo Salgado e a família Espírito Santo, na praia do Pego, no concelho de Grândola, foi cercada com marcos em pedra com o símbolo da Herdade da Comporta. O gesto surge como resposta à empresa que gere a herdade, por ter colocado os marcos numa extensão de cerca de 10 quilómetros de areal, entre a praia do Pego e a praia da Comporta.



Revoltados, os habitantes da zona arrancaram sete dos pilares e decidiram colocá-los em torno da cabana do ex-presidente do Banco Espírito Santo.



"Agora até querem ficar com a praia", critica João Sobral, pescador. "Eu acho que é uma afronta, tanto para quem frequenta a praia como para os habitantes", acrescenta Alfredo Juvenal, dono de um restaurante na praia do Carvalhal. "Estou há 30 anos no mesmo local, já ganhei processos em tribunal contra eles. Diziam que o restaurante estava a ocupar terreno deles", afirma o empresário.



"Temo que possam vir dali mais ações. Eles têm vindo a fechar caminhos por onde a população já não pode agora passar. Parece que querem a praia só para eles. É preocupante", acrescenta João Sobral.



O Correio da Manhã tentou contactar a empresa que gere a herdade que, até ao fecho desta edição, não disponibilizou qualquer resposta.