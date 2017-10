Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabanas pode abrigar três raposas

Associação Animal diz que se trata de uma mãe com duas crias.

Por João Mira Godinho | 08:32

Afinal não se trata de uma, nem duas, mas sim três raposas que estão a viver na ilha de Cabanas de Tavira. Ontem continuaram, sem sucesso, os esforços para capturar pelo menos um dos animais, que aparenta estar doente.



De acordo com a associação Animal, que está a acompanhar a tentativa de captura, trata-se de uma mãe, com duas crias, as raposas que têm sido avistadas nos últimos tempos na ilha - o primeiro testemunho data de 22 de setembro.



Os animais parecem ter sede e fome - chegam a aproximar-se das pessoas a pedir comida - e um tem diversos ferimentos e aparenta ter sarna, o que levou diversos populares a participarem a situação às autoridades.



Há cerca de uma semana, quando associações de proteção de animais, populares e o PAN já criticavam a falta de resposta, começaram as tentativas para apanhar a raposa. Inicialmente, pensou-se que seria apenas uma, depois verificou- -se que eram duas e, agora, a Animal, fala em três. Mas o objetivo será capturar apenas a que aparenta estar doente, para que possa ser tratada.



As raposas terão ido parar à ilha aproveitando a maré baixa mas esta não é a primeira vez que a presença deste tipo de animais é detetada na zona. Em particular, na ilha vizinha de Tavira, há diversos relatos de avistamentos de duas raposas, no último ano.



O CM contactou o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, responsável pela zona, inserida no Parque Natural da Ria Formosa, mas não obteve resposta.