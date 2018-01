Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçadores pedem preços de Espanha

Licença regional em Portugal é de 37,21 euros. Em Madrid custa 22 euros.

Por João Saramago | 08:45

Os caçadores contestam os preços das licenças no nosso País e dão o exemplo de Espanha, onde a atividade cinegética é mais acessível. Em Portugal, o custo da licença nacional é de 65,37 euros e a regional atinge os 37,21 euros. No país vizinho, a licença regional na comunidade de Madrid, por exemplo, está fixada nos 22 euros.



Com o objetivo de ver os preços reduzidos e de ser criada a modalidade de caça gratuita para os reformados com mais de 60 anos, tal como acontece em algumas regiões de Espanha, o Movimento Caçadores Mais Caça irá pedir uma audiência ao secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas.



"Há um número crescente de caçadores que abandonam a atividade. E uma das causas é os custos, não apenas da licença como também dos restantes emolumentos, como a renovação da carta e a autorização de porte de arma", refere José Batista, do movimento. O dirigente acrescenta que "em algumas comunidades espanholas é possível aos portugueses caçar pelo mesmo preço dos espanhóis".