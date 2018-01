Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cachalote morreu após nadar 30 quilómetros

Cetáceo foi encontrado morto junto à praia da ilha da Armona, em Olhão.

Por Pedro F. Guerreiro | 01:30

Um cachalote com perto de dez metros e mais de dez toneladas de peso deu à costa morto, esta terça-feira de manhã, na praia da ilha da Armona, no concelho de Olhão. Tudo indica que seja o mesmo cetáceo que tinha sido salvo e devolvido ao mar com vida no dia anterior, por populares e elementos da Autoridade Marítima, após ter encalhado num banco de areia, na praia de Monte Gordo, a cerca de 30 quilómetros.



O alerta foi dado por pescadores que se encontravam na zona e detetaram o animal. Os meios da Autoridade Marítima que estavam empenhados nas buscas de um cidadão inglês desaparecido desde a semana passada acabaram por ser mobilizados para transportar o cetáceo até ao porto de Olhão, onde foi retirado da água com uma grua.



"O resgate foi complexo devido ao tamanho e ao peso do animal", explicou ao CM Nunes Ferreira, comandante da Capitania do Porto de Olhão, que revelou que os especialistas do Parque Natural da Ria Formosa vão avaliar se é efetivamente o mesmo cetáceo que tinha sido salvo no primeiro dia do ano, na praia de Monte Gordo.



"Há uma forte possibilidade de ser o mesmo cachalote, tendo em conta as características", assumiu Lídia Nicolau, bióloga da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem.



O cadáver do cachalote foi transportado para o Aterro Sanitário do Sotavento, onde deverá ser incinerado. Também lá vai ser alvo de uma necropsia, que vai permitir apurar com 100% de certeza de que se trata do mesmo cachalote e quais as causas da morte.