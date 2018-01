Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cachalote sem vida dá à costa em Olhão

Não se sabe se será o mesmo animal que foi salvo em Monte Gordo na segunda-feira.

14:59

Um cachalote foi encontrado na manhã desta terça-feira em Olhão. O cetáceo foi encontrado numa das praias da Ilha da Armona, na Ria Formosa, já sem vida.



Não se sabe, para já, se se trata do mesmo animal que encalhou em Monte Gordo no primeiro dia do ano e que foi salvo por populares e pela Autoridade Marítima. O animal vai ser sujeito a exames por uma equipa de biólogos para se verificar se é o mesmo que encalhou em Monte Gordo.



O animal encontrado esta terça-feira tem cerca de 8 metros de comprimento. Foi descoberto já sem vida.



