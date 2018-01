Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cachalote tinha água e areia nos brônquios

Autópsia revelou que animal tinha dado à costa no dia 1.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:40

O exame realizado ao cadáver do cachalote que deu à costa morto na terça-feira de manhã na ilha da Armona, no concelho de Olhão, revelou que o cetáceo com mais de 10 metros de comprimento tinha várias lesões e água e areia nos brônquios.



O procedimento, realizado por biólogos da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem, permitiu também confirmar que este foi o mesmo animal que tinha arrojado e sido devolvido ao mar por populares e elementos da Autoridade Marítima, na praia de Monte Gordo, no dia 1 de janeiro. "Marcas particulares na barbatana caudal e as dimensões do animal confirmam ser o mesmo cachalote, (...) um macho imaturo com 10,7 metros ", refere o documento com as conclusões da autópsia, a que o CM teve acesso.



"Apesar da condição corporal se encontrar abaixo do esperado para a espécie, o animal aparentava alimentar-se", acrescenta ainda o relatório da autópsia, que não apurou as causas do arrojamento inicial ou a morte do animal. "Havia algumas lesões no fígado e pâncreas, mas a carga parasitária não parece ter sido significativa para a causa da morte", revelou a bióloga Marisa Ferreira ao CM. O animal foi transportado para o Aterro Sanitário do Sotavento, onde deverá ser incinerado, mas foi alvo de análises com resultados pendentes, que poderão fornecer mais dados.