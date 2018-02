Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cães abandonados matam 200 ovelhas

Canídeos deixados para trás em montaria atacaram rebanhos.

Por Alexandre Salgueiro | 09:08

Desde o início do ano, quatro cães têm espalhado o terror entre os criadores de ovelhas de Malpica do Tejo, em Castelo Branco. Os animais, que se suspeita terem sido abandonados por caçadores após uma batida ao veado e ao javali a 6 de janeiro, já mataram 200 cabeças de gado de vários produtores e provocaram um prejuízo de mais de 10 mil euros.



"O primeiro ataque ocorreu no dia seguinte à caçada. Perdi mais de 20 ovelhas e levei as restantes para um barracão para as proteger. Na última semana voltei a largá-las no terreno porque achei que já estariam seguras, mas no fim de semana os cães voltaram a atacar e mataram ou feriram todo o rebanho", conta ao CM Armindo Barroca, que perdeu mais de 50 animais.



"Sobram três ou quatro, que ficaram bastante mutiladas após o último ataque", diz o criador, que aponta o dedo à organização da montaria e aos matilheiros que forneceram os cães para a caçada. Jorge Serra, organizador do evento, diz estar a acompanhar a situação e espera que os cães sejam capturados, para que o dono possa ser identificado pelo chip do animal.



"Os matilheiros que participaram já foram contactados e todos garantem que não deixaram animais para trás. Mas se se vier a provar que os cães são de algum deles, serei o primeiro a denunciar a situação às autoridades", diz ao CM. A GNR investiga o caso.