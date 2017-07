Cães morrem fechados dentro de carro em Odivelas

Testemunha apresentou queixa na PSP contra donos.

Dois cães morreram esta terça-feira à tarde depois de terem ficado fechados dentro de um carro no parque de estacionamento exterior do centro comercial Strada, em Odivelas, Lisboa.

O caso foi divulgado na página de Facebook Associação Bigodes Fofos e está a indignar os internautas.

De acordo com uma testemunha, um casal, acompanhado por um menor, estacionou o carro no parque e deixou os animais, um cão de raça labrador e outro pastor alemão, fechados dentro do veículo exposto ao sol e sem as janelas abertas.

"Ladravam, ganiam e com as patas raspavam as portas e os vidros", lê-se na publicação da Associação Bigodes Fofos.

Quando os donos chegaram à viatura o labrador já estava morto, o pastor alemão ainda respirava, mas já com dificuldade. Uma testemunha ainda tentou salvar o animal com água, mas foi em vão.

Quem assistiu, diz que quando o dono dos cães viu os animais mortos, agarrou-se a eles a chorar.

Posteriormente, uma das testemunhas apresentou queixa na polícia.