Caixão colocado junto a contentor do lixo em Leiria

Insólito surpreendeu moradores da freguesia de Regueira de Pontes.

18:34

Os moradores da freguesia de Regueira de Pontes, em Leiria, foram surpreendidos, esta quarta-feira, por um caixão colocado junto ao contentor do lixo.

O insólito, que aconteceu no largo da Feira dos 26, em Amieira, foi registado por vários internautas que partilharam fotos do caixão no Facebook.

Em declarações ao Região de Leiria, Vítor Matos, presidente da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, garante que a urna não tinha sido utilizada.

O autarca lamenta ainda que quem colocou o caixão ali não tenha tido o cuidado de o colocar dentro do contentor e garante que esta situação tem acontecido com todo o tipo de lixo.

Os serviços da Câmara de Leiria já terão procedido à remoção da urna. GNR está agora a averiguar a situação.