Caixotes de lixo são arte em Lisboa

Cidade feita de caixotes de lixo é para os transeuntes um motivo de curiosidade.

Por João Saramago | 18:56

No centro de Lisboa, junto à estação do Cais do Sodré, as letras que compõem a palavra Lisboa dão forma a uma obra de arte feita de um material insólito: caixotes de lixo.

O trabalho de Bordalo II, foi ontem exposto ao público, numa apresentação que contou com a presença do presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina.

A obra disse o seu criador reflecte a "cidade de Lisboa na sua visão amplamente divulgada e elogiada, de ecossistema empreendedor e criativo".

A inauguração ocorreu pouco antes da WebSummit, centro nevrálgico a partir de segunda-feira e por três dias do mundo empreendedor.

Lisboa feita de caixotes de lixo é para os transeuntes um motivo de curiosidade. Muitos acabam por parar e destes a maior parte aproveita para fotografar.