Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calendário ousado promove agricultura

‘Modelos’ de Barcelos fotografados nas explorações agrícolas para desmistificar ideia de setor envelhecido.

Por Fátima Vilaça e Liliana Rodrigues | 04.10.17

São todos agricultores da zona de Barcelos, a maioria ligados ao setor leiteiro. Têm entre 23 e 52 anos e aceitaram o desafio de figurar num calendário agrícola, com pouca roupa, poses sensuais e slogans ousados. Querem mostrar que estão "ao serviço da terra", num setor que está tudo, menos velho.



"A agricultura é tradicionalmente vista como um setor envelhecido e desprestigiado. Quisemos mostrar o contrário. Que além de muito jovens somos empreendedores, ousados e corajosos", disse ao CM Filipe Figueiredo, mentor da ideia. O produtor de quinoa, natural de Negreiros, é a figura do mês de dezembro. Filipe Figueiredo confessa que não foi fácil convencer o grupo, mas que gosta do resultado final.



As fotografias foram tiradas nas explorações agrícolas para estarem "o mais natural possível". "Queremos criar impacto, mas mostrando o que cada um produz e no local onde o faz, de uma forma simples e original", sublinha Sérgio Senra, de 29 anos. O produtor leiteiro é a figura do mês de julho. Surge sorridente, com um copo de leite na mão. Na legenda, um convite ousado para beber o alimento que produz: "Bebam! É nosso".



O calendário, que vai custar cinco euros, começa a ser vendido a partir do próximo dia 13. Tem uma edição de mil exemplares e todo o valor apurado será entregue à Recovery IPSS, uma instituição de Barcelos que apoia pessoas com múltipla deficiência.



Surpresa

O calendário foi feito quase em segredo e será até surpresa para os familiares de alguns dos agricultores que dele fazem parte. É o caso de Ricardo Matias, de Negreiros, que contou apenas ao irmão gémeo. O resto da família será surpreendida.



Sem ginásio

Só dois dos 12 ‘modelos’ que integram o calendário agrícola frequentam ginásios. Os músculos bem definidos dos restantes dez elementos são fruto, garantem, do trabalho no campo.