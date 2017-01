Calendário solidário para ajudar doentes com cancro

O que achou desta notícia?







Os rostos de 24 mulheres do litoral alentejano que enfrentaram o cancro da mama são a cara de um calendário solidário, lançado para angariar fundos destinados à associação Missão Coragem, que apoia vítimas da doença.O calendário ‘Mulheres como Nós’ é um projeto "positivo" e "solidário", feito com mulheres e para mulheres, que "não permitem que o cancro escreva o guião das suas vidas", descreve Ana Morais, também ela vítima da doença.Os calendários custam cinco euros e estão à venda em vários estabelecimentos em localidades do litoral alentejano ou através da página de Facebook ‘Calendário Solidário - Mulheres como Nós’ .