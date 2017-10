Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calor do ‘Ophelia’ dá lugar a chuva forte

Aviso amarelo em todo o território. Máximas caem 15 graus.

Por Bernardo Esteves | 08:41

A chuva chega hoje em força a todo o território de Portugal continental, depois de ontem o dia ter sido marcado pelo calor intenso, provocado pelo furacão ‘Ophelia’.



"O furacão, ao evoluir para norte, transportou uma massa de ar mais quente e afetou as temperaturas", explicou ao CM o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Para hoje, uma "superfície frontal fria pode dar origem a períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, pontualmente acompanhados de trovoada".



O IPMA emitiu mesmo para hoje um aviso amarelo para todo o território de Portugal continental, devido às previsões de precipitação.



As temperaturas máximas vão cair de forma abrupta. "Vamos passar de máximas de 35 graus para os 20 graus, ou um pouco acima disto", rematou Bruno Café.