Calor em Lisboa chega este sábado aos 41 graus e aos 44 em Santarém

As temperaturas máximas previstas para estes quatro distritos são deO resto do país, exceto as ilhas, que não têm qualquer situação meteorológica de risco, está sob 'aviso laranja' durante o mesmo período de tempo.Nesses distritos, as temperaturas máximas vão andar entre os 2O IPMA prevê a continuação de tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo, e temperaturas mínimas superiores a 20 graus Celsius.Durante a tarde, haverá um aumento temporário de nebulosidade, em especial nas regiões do interior, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.O vento será em geral fraco, soprando temporariamente moderado nas terras altas do Norte e Centro, no Algarve e a sul do Cabo Carvoeiro, durante a tarde.Na grande Lisboa e no grande Porto, o tempo continuará quente, com subida de temperatura, céu pouco nublado ou limpo e vento fraco.