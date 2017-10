Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calvície resolvida com transplante capilar

Um único tratamento resolve o problema em definitivo.

Por Daniela Polónia | 06:00

"O cabelo transplantado é para sempre. No transplante, existem células vivas que vão produzir durante toda a vida cabelos", garante o dermatologista Rui Oliveira Soares. O transplante capilar é um tratamento definitivo para a calvície, mas também pode ser aplicado em zonas da cabeça onde o cabelo deixou de crescer devido a uma cicatriz ou por consequência de radioterapia.



"Cada cabelo é originado por um folículo que está dentro da pele. O que fazemos é mudar essas ‘fábricas’ de locais mais densos do couro cabeludo para zonas onde a pessoa perdeu cabelo", explica o coordenador da unidade de cabelo do Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa.



Uma das técnicas para o transplante é a extração folicular em que se rapa o cabelo atrás, se retiram os folículos um a um, sendo implantados em micro-orifícios. Este tratamento é, sobretudo, utilizado nos homens, e exige boa densidade de cabelo na zona doadora.



Uma outra técnica consiste em retirar uma tira fina de pele e fazer uma sutura que não deixa cicatriz. Ao microscópio disseca-se folículo a folículo e é feita a implantação. Não há qualquer necessidade de rapar, não obriga a uma grande densidade de cabelo e é uma técnica mais aplicada em mulheres.



Soro fisiológico deve ser aplicado de hora a hora nos primeiros dois dias

Após o transplante capilar, nos primeiros dois dias é preciso aplicar, de hora a hora, soro fisiológico, com um borrifador. A partir das 72 horas, os pacientes podem lavar a cabeça mas sem esfregar nem tocar.



Aconselha-se a utilização de um copo para deitar a água e o champô. Só ao sexto dia é possível lavar a cabeça de forma normal. É ainda administrado antibiótico.



"Baixa autoestima e pouca confiança em interagir"

"A baixa autoestima é o principal impacto. E não me sinto confiante na interação social", conta Maria, nome fictício, de 26 anos e que há dez sofre de calvície na zona frontal da cabeça.



A psicóloga, que vive em Lisboa, fez há uma semana um transplante capilar. "Estou muito expectante, espero tornar-me mais satisfeita com aquilo que vejo ao espelho", diz.



PORMENORES

Folículo na hipoderme

Um folículo capilar é uma espécie de bolsa que se localiza na hipoderme, a camada profunda da pele, dentro do qual está a raiz do fio de cabelo. Cada folículo pode produzir um ou mais fios de cabelo.



Melhoria um ano depois

Regra geral, o cabelo transplantado cai um mês depois e inicia--se um novo ciclo capilar. A maior parte dos cabelos começam a nascer ao fim de quatro ou cinco meses. No entanto, só são visíveis bons resultados um ano depois do tratamento.