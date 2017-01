Câmara de Lisboa assinala no domingo fim de obras no eixo central

A Câmara de Lisboa assinala no domingo o fim das obras no eixo central da cidade, que abrange as avenidas da República e Fontes Pereira de Melo, com atividades desportivas e animação de rua, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a autarquia indica que este será "um dia para toda a família, com espaços desportivos, concertos, animação de rua e mega aulas de zumba, de 'fitness' e de dança", no qual estarão também montadas "bancas de street-food [comida de rua] e artesanato".

Uma vez que estas atividades se realizam na rua, "o espaço entre a Avenida João Crisóstomo e a Praça de Picoas vai estar sem carros (...) para aproveitar a renovação do espaço público nesta zona da cidade", refere o município, acrescentando que a interrupção do trânsito vai verificar-se das 06h00 às 20h00 entre as avenidas João Crisóstomo e Tomás Ribeiro, podendo os residentes circular nas faixas laterais da Avenida da República.

