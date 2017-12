Município pede aos lisboetas para só colocarem lixo nos contentores no dia 26.

21.12.17

A Câmara Municipal de Lisboa emitiu esta quinta-feira um aviso aos lisboetas sobre as alterações à recolha de lixo na quadra natalícia.



"O Município de Lisboa informa que não haverá recolha de lixo na cidade nos dias 24 e 25 de dezembro. Pedimos a colaboração de todos para acondicionarem bem os resíduos no interior das habitações e apenas os colocarem para remoção no dia 26 de dezembro".