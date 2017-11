Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Seia ajudou na alimentação de nove mil animais

Concelho foi afetado pelos incêndios de 15 de outubro.

A Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, anunciou esta segunda-feira que até sexta-feira assegurou alimentação para 9.055 animais do concelho que foram afetados pelos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro.



Segundo fonte da autarquia de Seia, entre sexta-feira e o dia 19 de outubro, o município distribuiu alimento a 7.977 ovinos e caprinos, e a 1.078 animais de outro género (galinhas, coelhos, cavalos, vacas, gansos, burros, cães, gatos, etc.).



Em nota hoje enviada à agência Lusa, a fonte refere que os ovinos e os caprinos "foram alimentados com 150 fardos de palha" e os outros animais, incluindo domésticos, com "770 sacos de ração".



No caso dos ovinos, caprinos e bovinos, a Câmara Municipal de Seia esclarece que a distribuição de alimento está a ser efetuada com o apoio do Ministério da Agricultura através da base logística que foi criada no vizinho concelho de Gouveia, também no distrito da Guarda.



Numa nota que publicou na página oficial na rede social 'Facebook', a mesma autarquia refere que os interessados em entregar donativos destinados aos animais, como feno e rações, podem fazê-lo no Estaleiro Municipal 2, nas antigas instalações da empresa MRG - Manuel Rodrigues Gouveia.



Na impossibilidade de deslocação ou para obtenção de outras informações, os interessados podem contactar a linha de apoio do Município de Seia através do telefone número 238 310 237, é indicado.