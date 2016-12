Câmara do Porto apoia requalificação de habitações no Bonfim

A informação surgiu depois de o vereador da CDU, Pedro Carvalho, sugerir uma avaliação ao programa, iniciado pela Junta de Freguesia do Bonfim em 2014, para que a autarquia possa incentivar a sua replicação noutras áreas do concelho.O presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, assinalou a forma "notável" como as "pequenas intervenções" previstas no programa podem alterar "significativamente a qualidade de vida das pessoas".De acordo com a minuta do contrato a celebrar com a junta do Bonfim, o programa "Casa Reparada, Vida Melhorada" tem por objetivo "promover a realização de obras de conservação emergentes em habitações localizadas na freguesia, quando os seus arrendatários ou proprietários demonstrem a sua incapacidade económica para promover essa reabilitação".Na proposta apresentada ao executivo, a autarquia nota que "dá já um muito significativo contributo para minorar as dificuldades de acesso a uma habitação digna por parte de muitos portuenses".Isto, através da gestão "de um parque habitacional de cerca de 12.800 fogos, nos quais tem realizado um grande esforço de requalificação que, a partir de 2011, se tem vindo a concretizar sem qualquer apoio da administração central".De acordo com a Câmara, "não se revela possível nem adequado, também por limitações de ordem financeira, responder a todos os problemas" habitacionais do concelho "através da construção sistemática de novos empreendimentos de habitação destinada ao arrendamento social"."Não ignorando o agravamento das dificuldades das famílias torna-se necessário implementar políticas públicas inovadoras e encontrar soluções que envolvam não apenas o município mas também as Juntas de Freguesia, os proprietários privados, os arrendatários, as organizações associativas e outras sem fins lucrativos", descreve o documento.Segundo a autarquia, "as situações de carência habitacional continuam a fazer-se sentir de forma dramática para um número significativo de famílias e de pessoas".O problema agravou-se "em função da crise financeira, económica e social que o país ainda vive com repercussões na elevada taxa de desemprego no país e no Porto"."Esta situação é ainda mais gravosa para muitas pessoas de idade avançada, que vivem em condições muito deficientes de conforto e até de salubridade, especialmente penalizadoras nas circunstâncias de fragilidade em que se encontram, face à ausência de recursos que lhes permitam alterar essa condição", acrescenta.