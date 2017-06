Câmara do Porto compra Teatro Sá da Bandeira

A Câmara Municipal do Porto vai comprar o Teatro Sá da Bandeira, a mais antiga sala de espetáculos da cidade, pelo preço de 2,1 milhões de euros e exercendo o direito de preferência, anunciou hoje à Lusa fonte oficial.

Em entrevista telefónica à agência Lusa, o adjunto do presidente da Câmara do Porto, Nuno Santos, avançou que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, decidiu hoje exercer o direito de preferência daquela autarquia para comprar a sala de espetáculos mais antiga da cidade, o Teatro Sá da Bandeira, pelo valor de "2,1 milhões de euros", um valor que classificou de justo, e a intenção é "manter o teatro com a função social e cultural" e não perder esse património.

"É intenção do município adquirir este imóvel considerando o seu interesse histórico e cultural para a cidade do Porto", pelo "preço de 2,1 milhões de euros" lê-se na proposta da autarquia a que a Lusa teve hoje acesso e assinada pela vereadora do pelouro da Educação, Organização e Planeamento, Guilhermina Rego.

