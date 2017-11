Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caminhada junta centenas pela vida

Papa e Dom Manuel Clemente saudaram a organização.

Por Francisca Genésio | 09:12

Centenas de pessoas juntaram-se ontem, no largo Camões, em Lisboa, e caminharam, juntas, pela vida, até à Assembleia da República.



"Na sétima edição da Caminhada pela Vida, que decorre também no Porto e em Aveiro, queremos transmitir às pessoas que a vida humana merece, por parte do Estado, da população, da lei, e de toda a gente, uma proteção", disse ao CM Isilda Pegado, presidente da Federação Portuguesa pela Vida, a associação organizadora do evento.



"Há projetos que atentam à vida humana e os direitos humanos só existem se existirem vidas" acrescentou.



O Papa Francisco e o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, enviaram saudações à organização da iniciativa que contesta a interrupção voluntária da gravidez e a eutanásia.