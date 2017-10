Ao todo, seão 112 cargas diárias para abastecer população.

A seca extrema que se vive no centro do país levou o Governo a optar por enviar camiões-cisterna com água para abastecer Viseu, Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo.



Ao todo, serão 112 as cargas diárias que serão executadas para abastecer a população.



Recorde-se que a Barragem de Fagilde, que abastece esta zona, encontra-se a 15% da sua capacidade devido à seca extrema.