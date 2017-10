Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camiões-cisterna levam água até Viseu

Gravidade da situação obriga a medidas inéditas. Custo será de meio milhão de euros por mês.

Por Tiago Virgílio Pereira e João Saramago | 01:30

A seca extrema obriga à adoção de medidas inéditas. Em Viseu, já a partir de segunda-feira, vão ser realizadas 112 cargas de água diárias através de camiões-cisterna, a partir de seis estações de tratamento de água.



"A ideia é que sejam transportados para o sistema de Viseu 3300 metros cúbicos de água tratada para fazer face a um terço das necessidades diárias da população", avançou ontem o presidente da câmara, Almeida Henriques. A operação terá um custo de meio milhão de euros por mês.



"O que posso garantir é que não vai faltar água nas torneiras e qualidade, a pressão é que vai diminuir em 25%", assegurou.



A medida vai avançar porque a barragem de Fagilde, com capacidade para 4 milhões de metros cúbicos, atingiu um mínimo histórico e dispõe de 15%: 600 mil metros cúbicos. A falta de água afeta também os concelhos de Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo. Para cobrir parte da despesa de abastecimento, o Governo disponibilizou 250 mil euros para os quatro concelhos.



Entretanto, o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, avançou ontem no Parlamento a criação de uma linha de crédito de cinco milhões de euros para alimentar os animais vítimas da seca.