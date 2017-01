Campanha alerta para riscos de automedicação com omeprazol

Nos primeiros nove meses deste ano, os portugueses adquiriram mais de 2,1 milhões de embalagens de omeprazol.Segundo Henrique Luz Rodrigues, esta é uma "preocupação mundial"."As pessoas estão a automedicar-se com um medicamento que tem efeitos adversos importantes a prazo", disse.Para o presidente do Infarmed, a solução não passa tanto pela obrigatoriedade de prescrição médica, mas sim no conhecimento que os doentes devem ter sobre este fármaco e dos riscos que correm ao tomá-lo por iniciativa própria."Uma das preocupações do Infarmed é fazer essa divulgação", referiu, revelando que este organismo vai avançar com uma campanha de sensibilização, cujo principal objetivo é "melhorar a automedicação".Henrique Luz Rodrigues alertou para alguns dos riscos da toma prolongada deste fármaco, como a contribuição para a osteoporose nas mulheres.No caso dos doentes com infeções respiratórias, este medicamento "pode contribuir para o agravamento", afiançou.Apesar de reconhecer que existem outros medicamentos que também devem merecer a atenção do regulador, Henrique Luz Rodrigues disse que esta campanha vai ser a primeira e deverá começar ainda este mês ou em fevereiro com o objetivo de "alertar para os efeitos adversos e apara as alternativas que possam ser benéficas".Em 2014, um estudo publicado na revista científica da Associação de Médicos Americanos (JAMA) atribuiu à ingestão prolongada deste fármaco e de outros semelhantes uma carência da vitamina B12.A investigação refere que as pessoas que tomaram diariamente um medicamento do grupo do omeprazol durante dois ou mais anos tinham 65 por cento mais de probabilidades de ter níveis baixos de vitamina B12, que tem um papel importante na formação de novas células, do que os que não ingeriram o fármaco.Já em 2016, um novo estudo publicado na edição online da JAMA Neurology confirmou a associação entre os inibidores da bomba de protões e um maior risco de demência em pacientes idosos."Infelizmente, o excesso de prescrição" destes fármacos "é relatado com frequência", disse uma coautora do estudo, Britta Haenisch, do Centro Alemão de Doenças Neurodegenerativas.