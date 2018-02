Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cancelada greve da CP agendada para segunda-feira

Sindicato e administração da empresa chegaram a acordo após negociações.

19:27

A greve dos trabalhadores da CP - Comboios de Portugal convocada para segunda-feira foi cancelada, depois de um acordo assinado este sábado entre os sindicatos e a empresa.



"A CP - Comboios de Portugal informa que, na sequência das negociações, desenvolvidas nos últimos dias e concluídas pelas 18h00 de sábado, entre a administração da empresa e as organizações sindicais, foi desconvocada a greve prevista para o próximo dia 19 de fevereiro de 2018", anunciou a empresa em comunicado.



Prevê-se assim "a normal circulação de comboios da CP em todo o país, para os dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2018", informou a empresa.



A greve convocada por diversas organizações sindicais ameaçava a circulação de comboios no dia 19 de fevereiro e perturbações já no domingo e também na terça-feira.



No comunicado, a administração da empresa congratula-se com "a colaboração e capacidade de diálogo das organizações representativas dos trabalhadores, que permitiram encontrar os consensos necessários para evitar esta greve".