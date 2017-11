Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cancro do pulmão mata 12 por dia em Portugal

Estudos associam 80 por cento das mortes por cancro de pulmão ao hábito de fumar.

Por João Saramago | 08:31

O cancro do pulmão é a doença oncológica que mais mata no nosso País, com 4326 óbitos registados em 2015, o que representa 12 mortes diárias, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística.



No Dia Mundial do Não Fumador, hoje assinalado, é sublinhado que 80% das mortes por cancro de pulmão resultam do tabaco. E que 26% da população adulta fuma.



A médica pneumologista Ana Figueiredo, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, alerta que "as mortes de hoje são de pessoas que começaram a fumar há 30 anos". "Com as campanhas, há mais pessoas a procurarem as consultas e medicamentos" para deixarem de fumar, explica a especialista.



No sentido de procurarem soluções que minimizem o problema causado pelos malefícios do tabaco, as empresas tabaqueiras têm feito surgir no mercado vários produtos como os cigarros eletrónicos ou o tabaco aquecido.



Mário Moniz Barreto, do Departamento de Assuntos Institucionais da Tabaqueira, refere ao CM que o setor procura alternativas "menos prejudicais para a saúde para que os adultos não tenham no fumar a única opção".



"Sempre detestei o cheiro a tabaco"

"Sou fumadora há alguns anos, mas sempre detestei o cheiro a tabaco. O tabaco aquecido resolveu-me o problema. Neste momento não tolero cigarros convencionais", disse Rita Quintas, estudante de mestrado, de 23 anos.



Uma alternativa que acaba por pesar na carteira, afirma Maria Bravo, de 26 anos, destacando que a caixa com a bateria e a boquilha custam 70 euros. A gestora de património garante, no entanto, "fumar menos".