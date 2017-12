Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão perdido afetou Metro de Lisboa

Animal foi recolhido com vida por uma associação de defesa dos animais.

06:00

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa, que faz a ligação entre Santa Apolónia e Reboleira, foi ontem interrompida às 11h39, tendo sido retomada normalmente pelas 15h23, devido à presença de um cão na via.



"O animal de pequeno porte entrou pelo Parque de Material e Oficinas, em Carnide", explicou a diretora de comunicação do Metropolitano de Lisboa, Helena Taborda. O cão acabou por ser recolhido com vida por uma associação de defesa dos animais.