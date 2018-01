Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão que foi abandonado não tem dono

Animal está a receber tratamento em Soure.

Por T.V.P. | 09:03

Ainda não apareceu ninguém nas instalações da Sourepatas - Associação de Defesa dos Animais de Soure para ficar com o cão que, no domingo, foi abandonado por um homem que o atirou por cima de uma rede daquele canil privado.



O homem acabou por ser apanhado pelas câmaras de videovigilância. A PSP de Coimbra disse esta quarta-feira ao CM que está a fazer diligências e promete novidades nas próximas horas.



"O cão estava assustado e um pouco agressivo. Foi levado para outra clínica para ser tratado. Irá ser vacinado e chipado", explicou Pedro Simões, da Sourepatas. Os vídeos divulgados nas redes sociais mostram o homem a chegar num Smart e a estacionar junto ao canil. Depois, pega no cão e atira-o sobre a rede, partindo de seguida.