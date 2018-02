Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão salvo pelos bombeiros de Faro

Animal caiu num poço quando estava a passear com os donos.

09:42

Um cão foi, este sábado de manhã, resgatado pelos Bombeiros Sapadores de Faro, depois de cair dentro de um poço de cerca de oito metros quando estava a passear com os donos, perto da zona Ribeirinha da cidade.



O incidente ocorreu pelas 09h00. Ao que o CM apurou, o cão estava a passear com os donos nas traseiras do Teatro das Figuras, na zona Ribeirinha de Faro, quando caiu num poço.



A água no fundo evitou que o animal ficasse com ferimentos devido à queda mas, por outro lado, havia o risco de afogamento.



A rápida intervenção dos bombeiros ajudou a que o animal escapasse ileso.