Capitania do Funchal emite aviso de agitação marítima forte para a Madeira

"Recomenda-se que, na costa norte, os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", aconselha a capitania.



Quanto ao vento, será de noroeste, moderado a fresco, e a visibilidade por vezes moderada."Recomenda-se que, na costa norte, os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", aconselha a capitania.

A capitania do Porto do Funchal emitiu esta quinta-feira um aviso de agitação marítima forte no arquipélago, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo, sobretudo na costa norte da ilha.O aviso da autoridade marítima madeirense, que vigora até às 18h00 de sexta-feira, tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relacionados com o estado do tempo (vento e mar) para a orla costeira.O IPMA prevê ondas de noroeste com quatro metros a partir da manhã de sexta-feira na parte norte da ilha da Madeira, sendo até dois metros na costa sul.