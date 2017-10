Capoulas Santos busca na UE apoios adicionais face à seca em Portugal

Ministro da Agricultura vai tentar, no Luxemburgo, sensibilizar parceiros europeus.

Por Lusa | 13:25

O ministro da Agricultura vai tentar esta segunda-feira, no Luxemburgo, sensibilizar os seus parceiros europeus para a necessidade de mais "apoio solidário da União Europeia" para Portugal enfrentar o problema da seca, que atinge particularmente os produtores pecuários.



Em declarações aos jornalistas à entrada para o Conselho de Agricultura, Luís Capoulas Santos indicou que um dos principais pontos em agenda será a "avaliação das crises de mercado que têm atingido a UE nos últimos tempos", no contexto da qual aproveitará a "oportunidade para introduzir um novo tema, que é a questão da seca", que muito preocupa o Governo português, e naturalmente todos os portugueses," porque a situação que se vive é uma situação cada vez mais difícil, particularmente para a pecuária".



"Temos dado algumas respostas e apoios financeiros, designadamente para a captação e transporte de água, mas coloca-se cada vez com mais premência o problema da alimentação animal", indicou.



Apontando que já foram conseguidas "algumas derrogações importantes, a mais importante delas a possibilidade de, este mês ainda, adiantar pagamentos de cerca de 400 milhões de euros, para desta forma dar algum alívio de tesouraria aos agricultores e aos produtores pecuários em particular", o ministro disse que o seu objetivo hoje "é sensibilizar a Comissão e o Conselho da necessidade de ir um pouco mais além no apoio solidário da UE".



"Eu gostaria muito que a União Europeia pudesse avançar com um apoio para a alimentação animal, que neste momento é o problema que mais preocupa o Governo, e, mais que o Governo ainda certamente, os produtores que vivem duramente esta situação", disse.



Recordando que o comissário europeu da Agricultura, Phil Hogan, estará na próxima quinta-feira em Portugal, Capoulas Santos acrescentou que também aproveitará essa oportunidade "para o sensibilizar ainda mais para algumas medidas de apoio aos produtores pecuários".



O ministro disse ainda ser sua intenção "introduzir no sistema de seguros português a questão da seca, que deles está excluída".