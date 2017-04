Caravela Boa Esperança encalhou em Alcoutim

Lançada à água a 28 de Abril de 1990, a caravela 'Boa Esperança' é uma réplica dos navios quinhentistas que fizeram a expansão marítima de Portugal. Na manhã desta quarta-feira, o navio sofreu as agruras que tantos marinheiros lusas viveram por esses mares a fora, tendo encalhado junto à vila algarvia de Alcoutim.



Conta o jornal Postal do Algarve que a 'Boa Esperança' ficou presa em duas ocasiões consecutivas em bancos de areia do Guadiana quando deixava a vila ribeirinha para descer o rio em direção a Vila Real de Santo António.







A Boa Esperança é gerida pelo Turismo do Algarve e tem por missão lembrar os feitos marítimos dos portugueses nos eventos que decorre na região ao longo do ano.





Reiniciada a viagem na manhã desta quarta-feira, a caravela voltou a encalhar. O navio espera agora pela subida da maré para ser rebocada até Vila Real de Santo António.A Boa Esperança é gerida pelo Turismo do Algarve e tem por missão lembrar os feitos marítimos dos portugueses nos eventos que decorre na região ao longo do ano.

O que achou desta notícia?







90% Muito insatisfeito

90%



10%

10% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







90% Muito insatisfeito

90%



10%

10% Muito satisfeito pub

A caravela esteve em Alcoutim para ser visitada durante o festival Contrabando, que decorreu entre 24 e 26 de Março e preparava-se para regressar a Lagos, o local onde costuma estar ancorada.O Postal do Algarve conta que, na terça-feira a caravela "sofreu danos ao nível do leme da embarcação, o que fez deslocar a Alcoutim técnicos dos estaleiros da Nautiber – sedeados em Vila Real de Santo António – para reparações provisórias destinadas a permitir que o navio se deslocasse até àquela unidade naval para reparação integral".