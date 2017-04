Cardeal apela ao amor e à união dos casais

Centenas de fiéis, muitos dos quais turistas, assistiram à homilia em que D. Manuel Clemente fez questão de deixar uma primeira mensagem para a quadra da Páscoa. "Com Jesus Cristo podemos passar a ter uma vida plena. Não a devemos ter apenas para nosso belo prazer, gosto ou desejo, mas sobretudo para todos. Devemos oferecer a vida, o melhor de nós."No fim da cerimónia, D. Manuel Clemente disse ao CM que é importante manter a união na luta contra o terrorismo. "Deparamo-nos com vários acontecimentos que não deviam existir. Devemos estar juntos e quando acontece [casos de terrorismo] devemos concentrar-nos no essencial, nosso, e nos outros." As palavras do cardeal-patriarca surgem após o apelo do Papa para o "Mundo parar os senhores da guerra". Francisco celebrou a missa da Ceia do Senhor na prisão de Paliano, Itália, onde realizou o rito do lava-pés a 12 reclusos.