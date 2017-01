Cargueiro choca com petroleiro e destrói cais

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) indica que a estrutura atingida ficou inviabilizada para que sejam avaliados os danos provocados. "Várias equipas técnicas encetaram um processo de avaliação, de modo a retomar o serviço no terminal com a máxima brevidade possível, antevendo-se para o início da próxima semana", refere a entidade numa nota de esclarecimento. A APDL acrescentou ainda que do acidente "não resultou qualquer derrame", devido ao sistema automático de libertação do navio "com que a Galp equipou todos os seus braços de carga".

Uma colisão violenta entre um navio de carga e um petroleiro, no dia 16, no porto de Leixões, obrigou ao encerramento de um posto do terminal petrolífero e à ativação do plano de emergência. A Polícia Marítima abriu um inquérito para perceber as causas deste incidente, que causou milhões de euros em prejuízo e deixou o cais do terminal com estragos significativos."Os navios ainda estão no local e o inquérito está a decorrer. Estamos a tentar perceber o que realmente se passou, sendo que percebemos, posteriormente, que o navio que entrou no porto apresentava um problema no leme", explicou ao CM Teixeira Pereira, comandante da Zona Marítima do Norte - que lidera a investigação. O navio de carga ‘Erasmos’ transportava cereais e avisou o porto de Leixões da sua chegada, mas a deficiência no leme fez com que entrasse desgovernado até junto do posto de abastecimento de combustíveis e acabou por colidir com o ‘Blue Emerald’, um petroleiro internacional que estava ao serviço de um cliente da Galp, atracado nesse local.O impacto provocou a queda de uma estrutura do terminal e, por isso, foi acionado o plano de emergência. "Durante o incidente não se registaram vítimas e não foi derramado qualquer material perigoso. Estiveram peritos e engenheiros no local para garantir a segurança até que possam sair do porto", acrescentou o comandante.