Carnaval de Castelo Branco começa com desfile de 3.300 crianças

No domingo, 11 de fevereiro, decorre o corso carnavalesco, que conta com a participação de 24 associações.

O Carnaval de Castelo Branco começa sexta-feira com um desfile de 3.300 crianças das escolas do concelho, com os festejos a incluírem um corso, no domingo, onde participam associações e freguesias, anunciou o município.



"O Carnaval inicia-se na sexta-feira [09 de fevereiro], com um desfile dedicado às escolas e instituições do concelho. Segundo os dados que temos, a participação supera a do ano anterior, com a participação de cerca de 3.300 crianças", afirmou o vice-presidente da Câmara de Castelo Branco, José Augusto Alves.



O autarca falava durante uma conferência de imprensa para apresentação do Carnaval de Castelo Branco 2018, realizada do salão nobre dos Paços do Concelho.



José Augusto Alves explicou que, no final do desfile dos 33 grupos de crianças na sexta-feira, que termina no centro cívico da cidade, decorre um espetáculo de animação com cerca de meia hora, uma das novidades introduzidas para este ano.



José Augusto Alves adiantou que a organização está a cargo do município albicastrense, que este ano decidiu ainda convidar a atriz Carolina Carvalho para a apresentação do corso, cujo início está previsto para as 14:30.



O final decorre no centro cívico de Castelo Branco, onde cada um dos grupos participantes irá ter um período de tempo para se mostrar ao júri, que irá atribuir prémios ao melhor grupo, definir o rei e a rainha do corso e o melhor carro alegórico, entre outros.