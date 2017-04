Carro do Papa sem vidro antibala

No dia seguinte, segue do recinto para a rotunda Norte.

O veículo que levará o Papa Francisco nos percursos de entrada e saída do recinto do santuário de Fátima, nos dias 12 e 13 de maio, é aberto e não tem qualquer proteção de vidro antibala.Este papamóvel é usado nas audiências gerais na praça de São Pedro, em Roma, e permite maior proximidade com os fiéis.Francisco entra no veículo no estádio municipal, seguindo para o recinto.