Carros a gasóleo poluem mais do que camiões e autocarros

Esses testes começarão a ser introduzidos na UE a partir de setembro para veículos particulares, sendo já obrigatórios para camiões.



O Governo alemão escusou-se a comentar o estudo, mas recordou que desde 2011 se trabalha a nível europeu, por iniciativa alemã, para introduzir medições em condições de estrada e não de laboratório.



A organização não-governamental alemã Deutschen Umwelthilfe (DUH) declarou hoje em comunicado que o estudo confirma outras investigações realizadas na primavera do ano passado.



A DUH recordou que o limite de emissões para autorizar a circulação de automóveis particulares do tipo Euro 6 é de 80 miligramas por quilómetro, pelo que muitos modelos diesel novos não teriam sido autorizados a circular se fossem obrigatórias as medições em estrada.



Os automóveis a diesel geram mais emissões tóxicas de óxido de nitrogénio do que os camiões e autocarros, revela esta sexta-feira um estudo do Conselho Internacional para o Transporte Limpo (ICCT).O ICCT realizou estudos que mostraram discrepâncias entre os valores das emissões registados em testes de laboratório e os que se registavam realmente nas estradas, estudos esses que deram origem ao escândalo de manipulação de dados de emissões por parte do grupo Volkswagen nos Estados Unidos.Para o novo estudo, os cientistas do ICCT utilizaram dados, tanto da Alemanha como da Finlândia, que mostram que os automóveis a diesel geram entre 480 e 560 miligramas de emissões por quilómetro, enquanto os camiões e autocarros só emitem 210 miligramas por quilómetro.