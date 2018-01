Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carvão a arder lança pânico em Pedorido

Combustão dos resíduos de carvão liberta gases tóxicos nocivos.

Por Paulo Jorge Duarte | 06:00

Os moradores de Pedorido, Castelo de Paiva, estão em pânico por causa do fumo e cheiro intenso de enxofre libertados pela combustão de resíduos de carvão das minas do Pejão. Muitas toneladas de carvão estão enterradas num depósito de resíduos, no lugar da Póvoa, e estão a arder há três meses.



Manuel Ferreira vive a 300 metros do depósito e receia os efeitos da combustão de carvão no subsolo. Trabalhou durante 30 anos nas minas e conhece os perigos tóxicos.



"Desde que as minas encerraram, em 1994, morreram de cancro muitos moradores e antigos trabalhadores. Estamos assustados porque não sabemos se os níveis de enxofre libertados são prejudiciais" disse ao CM o ex-trabalhador mineiro.



O Ministério do Ambiente realizou ontem testes ao nível de toxicidade dos gases libertados.



As chamas propagaram-se pelas raízes das árvores, até ao depósito, durante os incêndios de 15 de outubro.