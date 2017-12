Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa de saúde encerrada pela Segurança Social

Medida apanhou de surpresa familiares dos doentes internados em Albergaria-a-Velha.

12:11

A Segurança Social encerrou um centro de cuidados continuados em Albergaria-a-Velha, esta quarta-feira. Ao todo, são 11 os doentes que estavam na Casa de Saúde de Santo António e que terão de abandonar o local.



A unidade de saúde albergava doentes bastante fragilizados, alguns dos quais em estado vegetativo e que estão a ser transferidos para outros lares e casas de saúde no distrito de Aveiro.



Familiares dos doentes internados foram apanhados de surpresa e ficaram revoltados com a decisão. "Eles têm todas as condições aqui", disse uma familiar, à CMTV. "Os doentes são muito bem tratados aqui. Não tenho nada a apontar aos funcionários, que são cinco estrelas, impecáveis", adiantou.



"O meu cunhado está em fase terminal. Não há direito de andarem de um lado para o outro com ele, pois tem direito a viver condignamente", garantiu.