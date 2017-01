Casal e menina vivem com 241 euros

Ao CM, refere que o casal nunca entregou o pedido de autorização para morar na casa dos pais de Sandra temporariamente, mas indica que o documento é suficiente para legalizar a situação. O casal mantém o sonho de ter uma casa para eles. "Ou pagamos uma renda ou comemos", conclui Igor.

Perderam a casa onde viviam, expulsos pelo senhorio após exigirem a emissão de recibos, e que foi sinalizada pela Proteção Civil devido às más condições de habitabilidade, em finais de 2015.Na mesma altura, Sandra Barros, de 26 anos, e Igor Silva, de 29, ficaram desempregados. Foram acolhidos, com a filha, Núria, de 5 anos, na casa dos pais de Sandra, no bairro da Fundação Salazar, em Custoias Vivem com 205 euros mensais de rendimento social de inserção e 36 euros de abono."Esticamos o que temos, os meus pais ajudam na alimentação e a minha sogra com compras e roupa", diz a empregada de limpeza, de lágrimas nos olhos. O marido, ajudante de cozinha, que tem hérnias discais na coluna - às quais vai ser operado em breve - diz-se "desesperado". "Temos uma filha muito inteligente, não quero ‘cortar-lhe as pernas’, mas não estou a conseguir sair desta situação", afirma Igor. O casal e a menina vivem com os pais e quatro irmãos - três deles menores - de Sandra. "Sempre trabalhámos, tínhamos as nossas coisas e estávamos habituados a ajudar as pessoas.Agora, dependemos dos outros", refere Sandra. A empresa municipal Matosinhos Habit conhece a situação.