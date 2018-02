Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casamentos gay aumentam 30 por cento

Foram celebrados 550 matrimónios entre pessoas do mesmo sexo.

Por João Saramago | 09:36

Há um número crescente de homens e mulheres que escolhem casar com pessoas do mesmo sexo. Os dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça referentes ao último ano indicam que foram celebrados 550 matrimónios entre pessoas do mesmo sexo.



Um crescimento face a 2016 na ordem dos 30%. Em 2016 foram celebrados 422 matrimónios homossexuais, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). A subida é comum a homens e mulheres, mas é no sexo feminino que o aumento ganha maior expressão.



Em 2016 foram realizados 173 matrimónios no feminino, no último ano foram 253, variação que representa uma subida de 46%. Nas uniões entre homens celebradas nas conservatórias do registo civil, o crescimento foi mais modesto.



Houve, em 2017, um total de 297 matrimónios masculinos, quando em 2016 foram celebrados 249, variação que representa uma subida de 19%. Os casamentos gay representaram 1,6% do total dos cerca de 33 mil casamentos que se realizaram em Portugal durante o último ano.