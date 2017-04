Casino Lisboa distribuiu 4,4 milhões de euros em prémios em 11 anos

O Casino Lisboa gerou, nestes 11 anos, um total de 494,9 milhões de euros em receitas fiscais, arrecadadas pelo Estado - 461,5 milhões de euros, a título de contrapartidas anuais e 33,4 milhões de euros,a título da contrapartida inicial.Nos termos da Lei do Jogo e do contrato de concessão em vigor, 50% das receitas brutas dos jogos revertem a favor do Estado.Os montantes resultantes destas contrapartidas anuais são direcionados, conforme o previsto na lei, para ações de formação turística, para subsidiar obras de interesse turístico no município de Lisboa, e para ações de promoção turística do destino Lisboa", esclarece a Estoril Sol, proprietária da licença de jogo do Casino Lisboa.A contrapartida inicial, refere o comunicado, definiu a aplicação das verbas em equipamento cultural no Parque Mayer, a recuperação do Pavilhão Carlos Lopes, inaugurada este ano, e a construção de um museu nacional, em Lisboa, que foi o novo Museu dos Coches, em Belém, um projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, inaugurado em maio de 2015.O Casino Lisboa dispõe, atualmente, em termos de oferta de jogo, de um parque de máquinas automáticas com 1.100 'slot machines', que é "o maior da Europa", e 28 mesas de jogo de banca.Quando foi inaugurado, a 19 de abril de 2006, o Casino Lisboa dispunha, nas áreas de jogo, de 800 máquinas automáticas e 21 mesas de jogo bancado.O Casino Lisboa, instalado no ex-Pavilhão do Futuro da Exposição Mundial de 1998, em Lisboa, comportou um investimento global de 120 milhões de euros, "incluindo neste valor a contrapartida inicial paga ao Estado, de 30 milhões de euros, e as obras de ampliação realizadas em 2009", ano em que o crescimento da procura levou "a aumentar a oferta de jogo, de forma sustentada".O Casino Lisboa inclui o Auditório dos Oceanos, palco regular de espetáculos de música, dança e teatro, uma galeria de arte e o Arena Lounge, onde diariamente se apresentam diversos espetáculos, de fado a circo contemporâneo.O palco do Arena Lounge será onde vai atuar Áurea, na quarta-feira, para apresentar o novo álbum, "Restart"."A festa do 11.º aniversário, com entrada livre, começa na quarta-feira às 21:00, com uma dinâmica atuação da banda Heat, e culmina, a partir das 22:00, com um concerto especial de Áurea, no palco central do Arena Lounge", divulgou a Estoril Sol, entidade que gere o espaço de lazer no Parque das Nações, em Lisboa.Sobre o mais recente CD, que Áurea vai apresentar, a mesma fonte realçou o facto de a cantora deixar "para trás uma fórmula que lhe valeu várias platinas, a música 'soul' inspirada nos clássicos anos 1960, e nos heróis Otis Redding, Aretha Franklin ou Al Green, para, sem nunca se desviar das origens que a inspiram, refletir uma artista madura que, ao mesmo tempo que domina a sua linguagem, sabe que a sua arte é alimentada pelo inconformismo"."Em 'Restart', há muita 'soul', como há jazz, rock e também uma apurada sensibilidade 'pop'", rematou.