Casino Lisboa pagou prémios de 367 milhões de euros em 2017

Só em dezembro foram atribuídos 32 milhões, o segundo melhor mês de sempre do Casino.

Por Lusa | 19:13

O Casino Lisboa pagou, no ano passado, prémios no valor de mais de 367 milhões euros, o que constituiu um novo recorde, anunciou esta segunda-feira a Estoril-Sol, proprietária do espaço de lazer.



"O Casino Lisboa registou, em 2017, um novo recorde absoluto de prémios pagos num único ano, tendo distribuído pelos seus frequentadores, exatamente 367 milhões 34 mil e 209 euros", lê-se no comunicado divulgado.



A Estoril-Sol qualifica 2017 como "um ano histórico", em que o Casino Lisboa "reforçou a sua elevada taxa de devolução de prémios", realçando que se verificou "um acentuado aumento, em relação ao período homólogo de 2016", cujo valor total se situou nos 333,703 milhões euros.



Em dezembro último, refere a mesma fonte, entregou 32,272 milhões de euros em prémios, tendo sido "o segundo maior volume de prémios atribuído, num só mês, pelo Casino Lisboa, desde a sua abertura, em abril de 2006".



O Casino Lisboa, instalado no ex-Pavilhão do Futuro da Exposição Mundial de 1998, em Lisboa, comportou um investimento global de 120 milhões de euros, "incluindo neste valor a contrapartida inicial paga ao Estado de 30 milhões de euros, e as obras de ampliação realizadas em 2009", ano em que o crescimento da procura levou "a aumentar a oferta de jogo, de forma sustentada".



O Casino Lisboa dispõe, atualmente, em termos de oferta de jogo, de um parque de máquinas automáticas com 1.100 'slot machines', que é "o maior da Europa", e 28 mesas de jogo de banca.



Quando foi inaugurado, em 19 de abril de 2006, o Casino Lisboa dispunha, nas áreas de jogo, de 800 máquinas automáticas e 21 mesas de jogo bancado.



O Casino Lisboa inclui o Auditório dos Oceanos, palco regular de espetáculos de música, dança e teatro, uma galeria de arte e o Arena Lounge, onde diariamente se apresentam diversos espetáculos, de fado a circo contemporâneo.



