Caso de vírus do Nilo detetado em égua

Autoridades de Saúde recomendam o uso de repelente e redes mosquiteiras à população do concelho de Alcácer do Sal.

Por Sofia Garcia | 01:30

A deteção de uma égua infetada com o vírus do Nilo Ocidental, no concelho de Alcácer do Sal, obrigou o Ministério da Saúde e a Administração Regional de Saúde do Alentejo a emitirem um comunicado à população com medidas de prevenção.



"Adultos e crianças devem colocar repelente, os carrinhos de bebés devem estar protegidos com redes, as pessoas devem usar roupa que cubra o corpo e calçado fechado. Devem ainda evitar a acumulação de águas paradas, como poças e charcos", explicou ao CM Tamara Prokopenko, delegada de Saúde de Alcácer do Sal.



De acordo com a responsável, a situação foi identificada numa herdade do concelho após o proprietário ter informado os veterinários de que uma das éguas estava sem força no corpo e debilitada. Depois de confirmada a infeção, o animal começou a ser tratado e monitorizado, sendo até agora o único infetado. De acordo com a médica, o alerta fica circunscrito àquele concelho alentejano e os habitantes podem fazer a sua vida normal. "Não há mais nenhum animal ou pessoa atingida pelo vírus do Nilo. Este vírus é comum em Portugal e não há razões para alarme", garantiu Tamara Prokopenko.



Ministro da Saúde garante especial atenção a caso

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, garantiu ontem "haver uma especial atenção a casos deste tipo". À margem do Congresso Nacional dos Farmacêuticos, em Lisboa, adiantou que "estão a ser seguidas as recomendações produzidas pelas diferentes agências europeias de saúde".