Casos de hepatite A sobem para 199

Segundo dados recentes a grande maioria dos doentes notificados são adultos jovens do sexo masculino, principalmente residentes na área de Lisboa e Vale do Tejo.



Na mesma altura o Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) garantiu que Portugal tem "um número adequado" de vacinas contra a hepatite A.Segundo dados recentes a grande maioria dos doentes notificados são adultos jovens do sexo masculino, principalmente residentes na área de Lisboa e Vale do Tejo.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O número de casos de hepatite A notificados desde o início do ano em Portugal subiu para 199, segundo uma atualização feita esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).No passado dia 7, segundo um balanço na altura do diretor-geral da Saúde, Francisco George, estavam notificados 160 casos. Na altura o responsável anunciou o alargamento da vacinação para a hepatite A, no seguimento de um surto da doença.Há cinco dias o Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT) exigiu que as autoridades tomem medidas para adquirir mais vacinas contra a hepatite A, estimando que as 12 mil doses disponíveis não sejam suficientes até ao fim deste ano.