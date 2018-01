Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castelo de Óbidos vai para obras

Investimento de cerca de um milhão de euros.

06:00

A muralha do castelo de Óbidos vai ser requalificada, num investimento de cerca de um milhão de euros que permitirá aumentar a segurança dos turistas que circulam no adarve (caminho no topo da fortificação que, em Óbidos, tem um quilómetro de área circulável).



Segundo o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques, a requalificação "deverá ser lançada ainda este trimestre e ficará concluída um ano depois". Vai ser retirada toda a vegetação "que está a contribuir para a desagregação das massas [que sustentam a muralha], a correção de todo o piso e de infiltrações", explicou o autarca. A sinalética também vai ser requalificada.