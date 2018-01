Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavalo-marinho está em risco de desaparecer

Pesca ilegal é direcionada para a medicina chinesa.

Por Tiago Griff | 08:38

O que já chegou a ser a maior população de cavalos-marinhos do Mundo está quase completamente dizimada.



Em meados de 2000, estimava-se que a espécie rondava os dois milhões de exemplares na ria Formosa e agora, segundo os últimos estudos, desapareceram 94% dos cavalos-marinhos de focinho comprido e 73% dos de focinho curto. A Polícia Marítima está a combater a captura ilegal.



"As populações têm estado a decrescer também devido à pesca ilegal dirigida aos cavalos-marinhos, algo que não existia há dois anos", conta ao CM o investigador Miguel Correia.



A pesca ilegal tem crescido devido à procura de cavalos-marinhos para a medicina tradicional chinesa, porque dizem que ajuda a curar várias doenças, apesar de não haver factos científicos que o comprovem. "Isto pode levar ao fim dos cavalos-marinhos na ria Formosa", diz Miguel Correia.



PORMENORES

Fiscalização

A Autoridade Marítima tem estado a combater esta apanha ilegal com ações de fiscalização regulares por parte da Polícia Marítima de Faro e Olhão, tendo já feito várias apreensões.



Multa pesada

Face à situação frágil, as multas para quem for detido a apanhar cavalos-marinhos podem chegar aos 40 mil euros.



Família detida

Uma família portuguesa foi detida em Espanha, em 2017, na posse de 7 quilos de cavalos-marinhos com destino à China.