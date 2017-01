CDS-PP questiona preço da "festa socialista"

O vereador do CDS-PP na Câmara de Lisboa questionou esta quinta-feira o presidente da autarquia sobre a "festa socialista" de domingo, pelo fim das obras no eixo central abrangendo as avenidas da República e Fontes Pereira de Melo.

Falando à agência Lusa no final da reunião privada do executivo, na qual levantou a questão, o centrista João Gonçalves disse não ter obtido resposta, qualificando como "inacreditável que se paguem anúncios na imprensa e na rádio e se promovam concertos e outras atividades e a Câmara de Lisboa [liderada pelo socialista Fernando Medina] se recuse a dizer quanto é que isto vai custar".

"Ainda por cima isto é pago pelos lisboetas, não é o doutor Fernando Medina ou o PS que paga", acrescentou o autarca, criticando que, "além de todo o transtorno que [os munícipes] tiveram nestes meses de obras, ainda têm de pagar esta festa socialista".



A Câmara de Lisboa assinala no domingo o fim das obras no eixo central da cidade com atividades desportivas, concertos e animação de rua, cortando a circulação automóvel nas avenidas João Crisóstomo e Tomás Ribeiro das 06h00 às 20h00.



Questionada pela Lusa, a autarquia esclarece que "a esmagadora maioria das atividades não representam encargos para esse dia, sendo o resultado de parcerias que a Câmara Municipal estabeleceu com entidades privadas, clubes e associações da cidade de Lisboa, como o Holmes Place, o Supera, o Ginásio Clube Português e a Associação de Xadrez de Lisboa".





"Entre outras atividades, estes clubes e entidades organizam as aulas de dança, zumba, ginástica, taichi ou barracas de street food [comida de rua] e artesanato", especifica o município, referindo que, no que toca à "montagem das estruturas físicas de som e eletricidade, recorre-se de forma significativa a meios próprios da Câmara".Quanto ao custo global da iniciativa, ronda os 50 mil euros."O grosso da despesa são os custos com a publicidade na imprensa, 19.543 euros. Estes anúncios servem dois propósitos: avisar os munícipes do fim das obras e dos condicionamentos de trânsito nesta artéria central da cidade, bem como a promoção do evento do próximo domingo", conclui a Câmara de Lisboa.Além dos custos com o evento, João Gonçalves Pereira questionou o valor que a autarquia vai ter de pagar ao empreiteiro "por terminar as obras mais cedo".O projeto do Eixo Central, em obras desde maio passado, possibilitou o alargamento dos passeios, a criação de zonas verdes, a repavimentação das faixas de rodagem, o reordenamento do estacionamento e a criação de uma ciclovia bidirecional.Segundo o caderno de encargos, os trabalhos tinham um "prazo máximo de 365 dias e mínimo de 270 dias".O documento aprovado em setembro de 2015 referia que, "em caso de antecipação dos prazos de execução previstos pelo dono de obra nas requisições de trabalho, poderão ser atribuídos prémios ao empreiteiro".Contudo, o caderno de encargos validado pelo Tribunal de Contas - e agora enviado pela Câmara de Lisboa à Lusa - já indicava que "em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro".Também ouvido pelo Lusa, o vereador do PSD António Prôa sustentou que esta festa "é a prova de que estas são obras de cariz eleitoral" o que, a seu ver, é "altamente censurável".Já o comunista Carlos Moura notou "algum exagero", desvalorizando as críticas do CDS e do PSD.A intervenção, orçada em 7,5 milhões de euros, gerou a contestação de moradores e comerciantes pelos impactos no tráfego e no estacionamento.